Äsjalõppenud vanamuusikafestival oli seni suurim

Möödunud nädala teisel poolel olid Haapsalu kirikud 33. vanamuusikafestivali kontsertide päralt – peaaegu kõik nelja festivalipäeva kaheksa kontserti läksid täismajale.

Festivali peakorraldaja Saale Fischer ütles, et tänavune festival oli kõige suurem nii külaliste arvult kui ka eelarve poolest. Kontserdikülastusi tuli kokku tuhande ringis. Tuleb muidugi arvestada, et suurem osa festivalipassi soetanud 77 inimesest käis igal kontserdil.

Festivali avas Händeli oratooriumi „Joosua” ettekanne toomkirikus.

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Umbkaudu 220 kohale, mis kirikusaalis tavapäraselt on, lisati selle kontserdi jaoks koguduse õpetaja Mart Salumäe sõnul veel vähemalt sada kohta. Joosua lugu, kaunist heliteost, mida tänapäeval kahjuks üpris harva mängitakse, esitasid Toomas Siitani dirigeerimisel Tumult Ensemble ja Haapsalu vanamuusikafestivali barokkorkester ning solistid Guy Cutting, Alvar Tiisler, Tuuri Dede ja Maria Valdmaa.

Reedel esitas Londonis elav eestlanna Kristiina Watt päikest täis Jaani kirikus