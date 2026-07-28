Toivo Tomingas: ei muust kui rahast

Seekord ajab sulge haarama uudis, et Euroopa Liit kavatseb käibel olevad kupüürid uute ja teistsuguste vastu välja vahetada.

Olen näinud ja üle elanud juba üsna mitu niisugust aktsiooni. Mul on mälestusi rubladest, mis käibisid enne 1961. aastat. Suured ja odavad paberid olid. Tavaline koolivihik maksis 12 kopikat. Viie rubla eest sai ligi pool kilo kommi.

Siis tulid uued rublad. Vihik maksis 2 kopikat, vorstikilo 2 rubla 20 kopikat (kui seda saada oli!) jne. Kuskil 1990. paiku muutis NSVL Riigipank suurte kupüüride väljanägemist. Mäletan tohutut järjekorda Haapsalus Vaba tänava nurgal, kus seniseid sajaseid uuteks vahetati. Üks tohutu kõhuga suur mees möirgas kõuehäälselt: „Laske mind läbi! Mul on inimene sees!” Tundus isegi usutav.

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Varsti tulid kroonid. Ühe- ja kahekroonised olid siiski hädisemad kui järgnenud suuremad rahatähed. Saksamaa nõudel tuli ühekroonised mündid uued teha, sest meie mündid sobisid Saksamaa automaatidesse ja juba oli käivitunud äri, kus ühekroonised o