Kirjast Vormsi kirikus sündis laul

Sellest on paar kuud möödas, kui juhtusin televiisoris nägema klippi, kus kliimaaktivist Greta Thunberg väitis, et suhtleb taevaste jõududega ja need lubavad inimkonnal silma peal hoida. Ikka põhimõttel, et me oma sõgeduses maailma päris ära ei hävitaks.

5. juulil külastasin koos Tõrva ansambliga Kirime Vormsit ja kirikut, kus on juba aastasadu altariruumi võlvil kiri: „Oma silmaga sind juhatades * Mitt öga skall vaka över dig.”

Nüüd seda jälle lugedes tekkis äratundmine, et see on ju sama sõnum! Ja tekkis ka mõte, et ehk saaks seda lahti kirjutada ja võibolla laulukski teha?