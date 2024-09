Toivo Tomingas: meie kahepalgeline elu

Juba palju aastaid tagasi lugesin huviga Mark Twaini. Küll mitte sõna-sõnalt, aga olukordi mäletan ja tunnistan sedagi, et Twain avas nii mõneski mõttes minu silmad.

Ühes tema loos juhtus nii, et Jumal vastas kirjalikult ühele tähtsale naisele, kes oli kirikus valjuhäälselt palunud Jumalalt üht, aga vaikselt omaette hoopis vastupidist. Ja Jumal teataski, et tal on kombeks täita pigem ikka vaikselt ja südamest tulevaid soove, mitte avalikkusele suunatuid, sest ta tunneb, et need on populistlikud.

Niisiis. Kahepalgelisuses süüdistatuid on ajalugu puupüsti täis.