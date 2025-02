Toivo Tomingas – mees nagu orkester

Toivo Tomingast portreeloo kirjutamine on ajakirjanikule paras pähkel. Tominga patt on nimelt see, et ta on võtnud elu jooksul tõsiselt kõnekäändu „kes teeb, see jõuab”.

Suur hulk Haapsalu inimesi teab Tomingat tänu kingaärile, mida ta pidas ligi 30 aastat. Ärimees sai temast tegelikult alles umbes 40aastaselt pärast varasemaid ameteid metsamehe, saeveskimeistri ja restaureerimisvalitsuse osakonnajuhatajana.

1991. aastal oli Tomingal pisike pudupood tollases Uuemõisa ärikeskuses. Piir Rootsiga oli aga valla ja üks seal elanud sugulane pakkus Tomingale välja mõtte ühiselt äri ajada.

„Mõtlesin, et ükskõik millises suuremas linnas on alati uhked kingapoed ja nende vaateaknad. Et teen ise ka,“