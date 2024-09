Vormsi eelarve seis on kriitiline

Vormsi volikogu võttis reedesel istungil vastu esimese lisaeelarve, mille järgi on eelarveaasta tulem ligi 3600 eurot.

„See on ohtlikult väike ja võib ka negatiivseks muutuda juhul, kui meie põhitegevuse tulud ei laeku sellises mahus, nagu oleme prognoosinud ja juhul, kui me kõik oma põhitegevuse kulud teeme ära sellises mahus, nagu me oleme planeerinud,” ütles volikogule lisaeelarvet tutvustades Vormsi valla finantsjuht-raamatupidaja Agle Romulus.