Gülnar Murumägi sai muusika sihtkapitali tunnustuspreemia

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Haapsalu kultuurikeskuse endine direktor Gülnar Murumägi pälvis täna Eesti kultuurkapitali muusika sihtkapitali tunnustuspreemia.
Murumägi pälvis tunnustuspreemia Haapsalu kultuurikeskuse Eestis üheks omanäolisemaks ning kultuuritegijate ja kultuurihuviliste kohtumispaigaks kujundamise eest.
Eesti muusikanõukogu ja Eesti kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali 2026. aasta muusikapreemiad anti üle neljapäeval Tallinnas Eesti muusika- ja teatriakadeemia suures saalis toimunud galal “Vastaupanu”.
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