Sulamisjälgedega jaotuskilp jättis Haapsalu vanalinna elektrita

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

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Elekter. Foto: Juhan Hepner

Öösel jäi Haapsalu vanalinnas rikke tõttu elektrita 30 majapidamist, praeguseks on osa kliente elektri tagasi saanud.

Rike oli kella poole viie ajal öösel Piiskopilinnuses ja Wiedemanni tänaval asuvates jaotuspunktides.

„Tuvastasime ühe jaotuskilbi, millel on sulamisjäljed ja seetõttu rakendus keskpinge kaitse,” ütles Elektrilevi kommunikatsiooni- ja turun

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