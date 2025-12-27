Torm murdis Läänemaal teedele puid

Hüüumärgid kaardil tähistavad teateid murdunud puudest. Selline oli olukord laupäeva hilisõhtul. Kuvatõmmis: tarktee.ee

Veebilehe tarktee.ee kaart näitas, et laupäeval alanud torm oli murdnud laupäeva hilisõhtuks Läänemaal mitmes paigas teedele puid.

Näiteks oli mitu teadet murdunud puudest Oru kandist, aga neid oli ka Risti ümbruses, Kirimäe lähedal ja mujal.

Elektrilevi rikete kaardi järgi oli laupäeval kell 23.42 seisuga Läänemaal vooluta 161 majapidamist. Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse prognoosi kohaselt puhub ööl vastu pühapäeva Läänemaal loodetuul puhanguti kuni 21, rannikul kuni 27 meetrit sekundis.