Taebla suvevolle liidrikohta hoiavad Pals ja Priske

Enn Kerge

Foto Enn Kerge
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Taebla muruväljakutel peeti viies suvevolle etapp spordiliit Läänela auhindadele.

Seekordse etapil osales 28 mängijat ning moodustati kolm naiste ja viis meeste võistkonda.

Naistest oli võidukas võistkond, kuhu kuulusid Aive Aljaste, Helen Jakobson, Grethel-Rosiine Simson ja Kaia Kerge.

Teise koha said Sirvi Pals, Kaire Kuura, Reilika Pikerpõld ja Nelli Saarkoppel ning kolmanda Evelin Merilainen, Berit Korindt, Tiia Laidinen, Riina Suits.

Meestest võitis meeskond,

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