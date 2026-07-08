Haapsalu lapsed pidasid karupoeg Puhhi sünnipäeva

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Karupoeg Puhhi sajanda sünnipäeva pidu tõi Haapsalu lasteraamatukogu täna mudilasi täis, mitmel Puhh kaasa võetud ja kõvasti kaenlas.

Haapsalu lasteraamatukogu ise muutus tunniks ajaks Saja Aakri metsaks, kust põnnid otsisid Notsu maja, mesilinnukeste elupaika jt raamatust tuttavaid kohti.

Nagu sünnipäeval ikka, sai maiustada – avati president Alar Karise kingitud meepurk ja kõik said suu magusaks, nagu Puhhile meeldiks.

„Karupoeg Puhh ise palub vabandada, et ta ei saanud tulla, sest Inglise kuningas kutsus ta endale külla,” ütles Haapsalu lasteraamatukogu juhataja Jaanus Kõuts sünnipäeva sisse juhatades. Kõuts lisas, et kuigi saja-aastane, ei saa Puhh kunagi vanaks – nii nende raamatutegelastega kord juba on.

Küsimuse peale, kas on keegi, kes Puhhi ei tea, tõusis lastesummast vaid üks käsi.

Kõuts märkis, et ega keegi selle peale mõtle, kui vana mõni lasteraam