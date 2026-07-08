Lääne Elu paberleht neljapäeval, 9. juulil

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Valda ähvardab Nigula kurepesa tõttu kahjunõue

Lääne-Nigula vallavalitsust ähvardab kahjunõue, sest kolmandat suve Nigula külas elektriposti otsas pesitsev valge-toonekurg ründab majade vahele pargitud autosid. „Üks kodanik pöördus, kas me kompenseerime kahju, mis kurg on tekitanud,” ütles Lääne-Nigula keskkonnaametnik Aivi Heinleht Lääne Elule. Kirjale olid lisatud fotod rikutud autost.

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Lääneranna lükkab rahvaküsitluse edasi

Lääneranna vallavalitsus leiab, et rahvaküsitlus kohaliku omavalitsuse maakondlikku kuuluvuse asjus oleks ennatlik, ja kui üldse, siis tuleks see korraldada järgmiste kohalike valimiste ajal. „Otsuse teeb vallavolikogu, aga vallavalitsuse seisukoht on, et praegu ei ole mõistlik küsitlust korraldada,” ütles Lääneranna vallavanem Tarvi Sits (Isamaa) Lääne Elule eile.

Haapsalu vallutavad taas Ameerika autod

Nädalavahetusel täidavad Haapsalu ekstravagantsed masinad, kui teist aastat toimub American Beauty Car Show asemel tagasihoidlikum American Beauty Summer Meet. Mullusega võrreldes on üritus päeva võrra pikem, kestes reede õhtust pühapäevani. Kuurortlinna vuravad kohale osalejad Eestist, Soomest ja Lätist.