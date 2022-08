Kaduma jäänud kalamees leiti elusa ja tervena

Teisipäeva õhtupoolikul Vormsi lähedale kalale läinud ja kaduma jäänud mees leiti kolmapäeva hommikul elusa ja tervena.

Teisipäeva õhtul käis Vormsi ja Pasilaiu ümbruses otsing. Hommikul kell 8 kummipaadiga Rohukülast sinna kanti kalale läinud mees oli kl 16 paiku helistanud naabrimehele, kellega ta koos kalal on käinud, ja öelnud, et mootor suri välja ning ta vajab abi. Seejärel kõne katkes ja ühendust mehega enam ei saadud. „Me ei saanud aru, mis mootorist jutt oli, kas auto omast või millest,” ütles kalamehe lähedane Ketlin Balabukha. Tema sõnul hakkas naabrimees autoga Rohuküla poole sõitma ja leidis, et auto koos järelkäruga seisab Rohuküla sadamas. „Siis ta järeldas, et see oli paadimootor, mis välja suri,” ütles Balabukha.

