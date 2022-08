Kadri Paas: kuidas pääseda kunstlikult tekitatud elektritoolilt eluga?

17. augustil tegi elektrihind börsil absoluutse ja maksimaalse rekordi – üks kilovatt-tund elektrit maksis tervenisti neli eurot.

Neil, kes ostavad elektrit börsilt – nagu siinkirjutaja –, teavad ammugi, et iga kell ei maksa suuremaid küttekehi vooluvõrku ühendada. Võib, särakat ei saa, aga rahakott kärssab. Samamoodi on hädas kohalikud omavalitsused ja ettevõtted. Tulevik tekitab ängi ja ärevust, aga valitsus ei ole teinud ühtki liigutust, mis olukorda leevendaks.

Miks on Eesti elektrienergia hind võrreldes meie Põhjala naabritega kallim? Sest meil, aga eriti Lätil ja Leedul, on vähe odavat kohalikku tootmist. Puudub ka hüdroenergia. Tuulest ja päikesest toodetud elektri osakaal on väga kõikuv, sõltudes ilmast. Põlevkivist elektri tootmine on CO 2 emissioonitasude tõttu aga kallis ja pikas vinnas keskkonnale väga halb valik.

