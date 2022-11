Kadri Paas: pikast plaanist ausalt ja avatult

Mis see pikk plaan on? Kus seda näha saab? Kas sel on kirju kasukas või vöödiline saba? Mis on minul teie plaanist kasu?

Kui plaan ellu viia, siis kasu on sellest kõigile Eesti inimestele. Esiteks, mis on pika plaani eesmärk? See on jõukas, kaitstud ja kõrge heaolutasemega riik.

Mis selle eesmärgi elluviimiseks tegema peab? Investeerima ainsasse varasse, mis loob Eestis rikkust – eesti inimestesse ja nende haridusse. Peame oma põhjamaises ja karges vormis rajama Soome lahe äärse Singapuri, ainsa erandiga, et Eestil tuleb investeerida oma kaitsesse, kuna meil on salakaval ja brutaalne naaber, kes ei jäta meid tulevikus niikuinii rahule.

