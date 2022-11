Ilon Wiklandi illustratsioonid sõitsid Saksamaale näitusele

Kuus suurt kastitäit Ilon Wiklandi illustratsioone ja joonistusi sõitis Saksamaale, et reedest alates rõõmustada kunstipublikut näitusel „Haapsalust Bullerbyni”.

Reedel avatakse Hannoveris Wilhelm Buschi muuseumis üks viimaste aastate suurimaid näitusi Ilon Wiklandi loomingust. Väljas 250 tööd, millest suurem osa, 187 kuulub Haapsalus asuvale Iloni Imedemaale.

„Ilmselt on see kõige suurem näitus,” ütles Iloni Imedemaa juhataja Maarja Kõuts. Ta lisas, et Saksamaal oli Wiklandi loomingu näitus viimati kuus aastat tagasi Berliinis ja toona saadeti Haapsalust näitusele 60 tööd.

