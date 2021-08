PPA lennusalga kopter päästis metsa eksinud naise

Teisipäeva õhtul otsis politsei Uuemõisa kandis metsa marjule läinud ja ära eksinud naist. Naise leidis ja aitas metsast välja PPA lennusalga kopter, teatas Lääne prefektuuri pressiesindaja.

Teisipäeva õhtul kella 21 ajal teatati häirekeskusele, et hommikul kella 11 paiku Uuemõisa kandis marjule läinud 67aastane naine ei ole koju naasnud. Teada oli, et naisel telefoni kaasas ei ole ja tal võib olla probleeme tervisega.

Teatele reageerinud politseipatrull tegi kindlaks otsinguala suuruse ja kammis läbi kohalikke metsavaheteid ja metsasihte. Politseinikud kaasasid naist otsima otsingukoera koos koerajuhiga ja lennusalga kopteri. Kella 1.30 ajal öösel leidis kopter naise metsast elusa ja tervena üles. Patrull viis naise koju, kus tema tervisliku seisundi kontrollisid igaks juhuks üle meedikud.

Haapsalu politseijaoskonna patrullijuht Meelis Laurmanni sõnul oli naise lähedastel õnneks info selle kohta, kuhu kanti ja millal naine marjule läks. „Nii tegime kindlaks, et ta asub Ääsmäe-Haapsalu maantee ja raudteetammi vahelisel metsaalal. Otsingupiirkond ei olnud väga suur ja see lihtsustas otsimist,“ sõnas Laurmann.

Laurmanni sõnul võib ka kogenud metsaskäijal oludest sõltuvalt siht kaduda, mistõttu tasub alati enne metsa minemist anda lähedastele oma minekust teada, riietuda vastavalt ilmastikule ja võtta kaasa sööki-jooki, et olla vajadusel valmis metsa pikemaks jääma. Hätta sattudes on oluline, et kaasas oleks ka telefon. „Kui inimesel on kaasas laetud akuga telefon, saab ta endast häda korral märku anda. Võimalusel võiks telefon olla GPS-seadmega, sest selle abil saab teha kindlaks oma asukoha ja ise leida õige suund metsast väljumiseks,“ lisas Laurmann.

Metsa minnes:

Teavitage alati lähedasi või naabreid, kuhu plaanite minna ja millal tagasi tulete

Kui lähedastel on ligipääs teie elukohale, jätke koju nähtavasse kohta ka teade, kuhu täpselt ja millal läksite

Riietuge vastavalt ilmastikule ning kandke võimalikult erksavärvilisi riideid

Kandke alati peakatet, pikki pükse ja pikkade varrukatega pluusi. Need aitavad nii putukahammustuste, päikese kui kriimustuste eest.

Võtke kaasa laetud akuga mobiiltelefon ning pange see suletavasse taskusse või nööriga kaela, kust see kaduma ei lähe

Võtke kaasa pisut söögi- ja joogitagavara (näiteks vesi, kommid, küpsised)

Kui kasutate ravimeid, võtke kaasa ravimid

Eksides: