Hõbedase hooaja järel leidis FC Järva-Jaani uue toetaja

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Tallinn, 23. oktoober 2026

Mullu III liigas teise koha saanud Järvamaa klubi FC Järva-Jaani sõlmis toetuslepingu Winziga.

Toetusraha kulub klubi igapäevasele tegevusele. Winz on FC Järva-Jaani ametlik toetaja.

2025. aasta hooaeg tõi meeskonnale 21 kohtumisega 42 punkti ja 67 väravat. Kõrgemale pole klubi oma ajaloos jõudnud. Sama koht saadi ka 2004. aastal.

„Järva-Jaani on väike kogukond, kus jalgpallil on oma kindel koht. 2025. aasta hooaeg näitas, et meeskonnal on tase olemas. Tahame, et klubi saaks rahulikult edasi tegutseda ja, et veelgi rohkem kohalikke inimesi tuleksid staadionile oma meeskonnale kaasa elama,“ ütles Winzi PR-juht Eestis Sergejs Ponomarjovs.

Klubi juhatuse liikme sõnul on toetusest abi eelkõige igapäevaste kulude katmisel. „Loodame, et selle koostöö kaudu jõuab meie mängudele rohkem kohalikke inimesi. Toetus aitab katta klubi jooksvaid kulusid ja nii saame rohkem keskenduda sellele, mis väljakul toimub,“ ütles FC Järva-Jaani juhatuse liige Arto Saar.

Toetuse summat pooled ei avalikusta.

FC Järva-Jaani

Asutatud 2002. aastal Järva-Jaanis

Koduväljak: Järva-Jaani Kasekopli staadion

Liiga: III liiga

Peatreener: Veiko Kurim

Winz

https://winz.io/et/winz-jarva-jaani

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Reklaamija: Gatopardos Holding Ltd

Meediakontakt: Sergejs Ponomarjovs, PR-juht Eestis, pr@winz.io