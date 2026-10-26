Hõbedase hooaja järel leidis FC Järva-Jaani uue toetaja

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!
Hasartmängud on lubatud alates 21. eluaastast.
REKLAAM
Tallinn, 23. oktoober 2026
Mullu III liigas teise koha saanud Järvamaa klubi FC Järva-Jaani sõlmis toetuslepingu Winziga.
Toetusraha kulub klubi igapäevasele tegevusele. Winz on FC Järva-Jaani ametlik toetaja.
2025. aasta hooaeg tõi meeskonnale 21 kohtumisega 42 punkti ja 67 väravat. Kõrgemale pole klubi oma ajaloos jõudnud. Sama koht saadi ka 2004. aastal.
„Järva-Jaani on väike kogukond, kus jalgpallil on oma kindel koht. 2025. aasta hooaeg näitas, et meeskonnal on tase olemas. Tahame, et klubi saaks rahulikult edasi tegutseda ja, et veelgi rohkem kohalikke inimesi tuleksid staadionile oma meeskonnale kaasa elama,“ ütles Winzi PR-juht Eestis Sergejs Ponomarjovs.
Klubi juhatuse liikme sõnul on toetusest abi eelkõige igapäevaste kulude katmisel. „Loodame, et selle koostöö kaudu jõuab meie mängudele rohkem kohalikke inimesi. Toetus aitab katta klubi jooksvaid kulusid ja nii saame rohkem keskenduda sellele, mis väljakul toimub,“ ütles FC Järva-Jaani juhatuse liige Arto Saar.
Toetuse summat pooled ei avalikusta.
FC Järva-Jaani
- Asutatud 2002. aastal Järva-Jaanis
- Koduväljak: Järva-Jaani Kasekopli staadion
- Liiga: III liiga
- Peatreener: Veiko Kurim
Winz
https://winz.io/et/winz-jarva-jaani
Tegemist on tasulise reklaamiga.
Reklaamija: Gatopardos Holding Ltd
Meediakontakt: Sergejs Ponomarjovs, PR-juht Eestis, pr@winz.io