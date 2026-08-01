Siidist ja sametist naha ja litriteni

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Lääne Elu tegi ringi peale Haapsalu teise ringi riidepoodidele, mis on eriilmelised mitte ainult asukoha ja suuruse, vaid ka rõivaste valiku ja hindade poolest. Ostjaid jagus aga pea kõigile.

Tõeline kullaauk

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Kell on vaevalt 12. Rannarootsi kaubanduskeskuse Humanasse astudes kargab ninna tüüpiline umbne läppunud õhk, ent paadunud fanaatikuid see ei peleta. See on teise ringi poodide tunnusmärk, taaskasutatud riiete A ja O.

Täna on uue kauba päev – inimesed oleksid nagu kopaga kusagilt ääremaalt või vastupidi – pealinnast – üles korjatud ja Humanas maha pandud. Rahvast on murdu ja kassas saba nii pikk, et paneb raskelt ohkama ja mõtlema, kas järg üldse kunagi minuni jõuab.

Humanas valitseb pead pööritama panev riiete uputus. Kuna on uue kauba päev, on põhjust loota, et parimad palad pole veel ära ostetud. Mõni pärl on ehk kellelgi kahe silma vahele jäänud ja jõuab selle apsaka tagajärjel hoopis minu korvi.

Kuigi mulle isiklikult on raske meele järele olla: must värv või mitte midagi, 2000ndate stiilis teksad või tühjus. V