Galerii: Augustibluusi avapäev pakkus mitmekesist muusikat

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Augustibluusi esimene päev_Kaire (1)
Foto Kaire Reiljan
Augustibluusi esimene päev_Kaire (3)
Foto Kaire Reiljan
Augustibluusi esimene päev_Kaire (4)
Foto Kaire Reiljan
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Augustibluusi avaõhtu tõu Haapsalu linnuse lavale nii noori bluusiartiste kui ka staažikai
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