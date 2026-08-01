Galerii: Augustibluusi avapäev pakkus mitmekesist muusikat

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Foto Kaire Reiljan
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Augustibluusi avaõhtu tõu Haapsalu linnuse lavale nii noori bluusiartiste kui ka staažikai

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