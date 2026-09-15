Hõbemünt mälestab metsavendi

Eesti Pank annab 22. septembril peetaval vastupanuvõitluse päeval välja hõbedast meenemündi, mis mälestab metsavendi – mehi ja naisi, kes osutasid relvastatud vastupanu Kremli okupatsioonivõimu terrorile ja aitasid hoida rahva seas unistust vabast Eestist.

Mündil on kujutatud metsapiiril varjuvaid metsavendi. Hõbedast meenemündi hind on 124 eurot ja nimiväärtus 15 eurot. Müük algab 22. septembril kell 9 Eesti Panga e-poes ja kell 12 Eesti Panga muuseumipoes. Mündi tiraaž on 2500 ja see on vermitud Leedu rahapajas. Hõbemündi kujunduse autor on Kaupo Kangro.

Metsavendlusele pühendatud meenemünt kuulub Eesti Panga vastupanuteemalisse mündisarja. Samas sarjas on varem emiteeritud soomepois