Triin Kuusik teenis Eesti võistkonnas pronksi

Haapsalu laskur ja kaitseliidu liige Triin Kuusik sai Lätis peetud Balti sõjalistel meistrivõistlustel laskmises võistkondliku pronksmedali nii spordipüstoli kui ka sõjalise kiirlaskmise harjutuses. Lisaks Balti riikidele osalesid veel Poola, Hollandi, Šveitsi ja Ukraina laskurid.

„Konkurents oli väga tugev. Poola koondises olid laskurid, kes on kogu aeg Euroopa ja maailmameistrivõistlustel ning mõni neist vist isegi olümpial käinud. Samamoodi on Ukraina võistkond tugev,” rääkis Kuusik. Ta osales nendel võistlustel kolmandat korda.

Laskmistreener Mati Seppi ütles, et võrreldes kunagise ajaga noorteklassis on Kuusik täiskasvanuna parem laskur. „Kui võtta spordipüstoli harjutus, siis noo