Haapsalu Herilased pürgivad tagasi esiliigasse

18. septembril alustavad Haapsalu Herilased uut hooaega eesmärgiga pääseda tagasi esiliigasse.

„Koos on hea võistkond ja oleme motiveeritud,” ütles Herilaste mänedžer ja mängija Mikk Päeske.

Uusi mängijaid on Herilastel sel hooajal neli, neist kaks on meeskonna enda kasvandikud. Näiteks hakkab Herilaste ridades mängima klubi kasvandik Henri Heilu. Meeskonnaga liitub ka seni noorteliigas Keila eest võistelnud haapsallane Oliver Kruusamäe ning eelmisel hooajal mõned mängud Herilastega kaasa teinud Evert Tetto.

Artikkel jätkub peale reklaami

Uue mängijana on Herilaste rivis Hugo Elmar Kastein, kes eelmisel hooajal mängis noortevõistkonnas KK Sokud. Võistkonna juures on tagasi Andre Reinart, kes kaks hooaega mängis K