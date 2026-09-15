Läänlaste loodusfilm konkureerib tähtsale auhinnale

Lõuna-Läänemaa filmiloojate Joosep Matjuse ja Katri Rannastu sakslaste ja rootslastega koostöös tehtud loodusfilm „Polaarrebane – Njálla” valiti European Wildlife Film Awardsi kolme parima loodusfilmi hulka.

Eesti-Saksa-Rootsi koostööfilmi polaarrebasest valis rahvusvaheline žürii metsiku looduse kategooria kolme nominendi hulka. Kategooria võitja selgub 6. veebruaril järgmisel aastal Hamburgis toimuval auhinnagalal.

„Kolme nominendi hulka jõudmine on meile suur tunnustus. Selle filmi tegemine viis meid ligi kolmeks aastaks Põhja-Norra ja Rootsi mägitundrasse ning nõudis erakordselt palju aega, pühendumist ja kannatlikkust,” ütles filmi produtsent, kaasrežissöör ja monteerija Katri Ran