“Polaarrebane – Njálla” – teekond sinna ja tagasi

Matsalu loodusfilmide festivalil rulliti esilinastuseks lahti punane vaip, et omakandi filmitegijate Katri Rannastu ja Joosep Matjuse kannul kinosaali minna.

Eesti, Saksamaa ja Rootsi koostöös valminud "Polaarrebane – Njálla" tõi Lihula kultuurikeskuse suure saali rahvast pilgeni täis, nii et vabu kohti tuli tikutulega otsida. Teiste seas olid kohal Kelu küla elanikud, et omainimestest autorite filmi näha.

Filmi operaator Joosep Matjus ja monteerija ning üks produtsentidest ja režissööridest Katri Rannastu elavad sealsamas Lihula külje all Kelu külas. Lääneranna vallavanem ja Kelu küla elanik Tarvi Sitski õnnitles esitluse järel autoreid pigem naabrimehe kui ametnikuna ja andis Rannastule üle lillekimbu.

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Esilinastuse eel ütles Matjus, et tunneb end, nagu võiks tunda laevameister enne, kui alus vette läheb. "Kas me oleme närvis? Oleme. Igal filmitegijal enne esilinastust on närv sees," tunnistas Matjus.

Tegelikult on filmi märgatud juba enne esilinastust. Põhja-Norra ja Rootsi tundras vändatud "Polaarrebane – Njálla" on valitud Euroopa kolme parima loodusfilmi hulka metsiku looduse kategoorias. Võitja selgub tuleva aasta veebruaris Hamburgis.

Polaarrebast teadis Matju