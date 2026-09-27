Matsalu festivali võitis film kajakakolooniast

Matsalu loodusfilmide festivali võitjaks pärjatud linateos portreteerib Kanada suurima prügimäe kajakakolooniat.

Žürii liige Kathleen Harris märkis, et film paneb kaasa tundma liigile, keda peetakse nuhtluseks, ja seda ilma sõnade ning muusikata. “Nii paneb see vaatajaid ümber mõtestama oma kohta maailmas,” sõnas Harris auhinnapeol.

Poolteist tundi kestev Kanada linateos “Pärijad” (režissöör ja operaator Serge-Oliver Rondeau) pani oma pikkade tummade või kajakakisa täis kaadritega vaatajate kannatuse proovile, nii et mõnigi lahkus saalist. Žürii liikme Martin Männiku sõnul tasus siiski pikka meelt varuda ja lõpuni vaadata, sest film on seda väärt.

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“Pärijad” näitab vöötnokk-kajakate elu inimeste naabruses nii, nagu nad ise võiksid seda tajuda – hirmutava ja arusaamatuna. Olgu need teadlased, prügimäel müttavad rasked masinad, lendu lastud pistrik või taamal kumavad suurlinnatuled – igal juhul on need märgid maailmast, mis ei kuulu lindudele. Seal valitseb inimeste ülemvõim, mis