Juhtkiri: otsitakse seltsilisi

Elame järjest vananevas ühiskonnas. Haapsalus on eakaid näiteks veerand elanikkonnast, üle kolme tuhande inimese, ning see arv kasvab. Paraku kasvab koos keskmise elueaga ka üksildaste inimeste arv.

Üksilduse häda ei ole ainult selles, et pole kellegagi rääkida, oma muresid ja rõõme jagada. Probleem on selleski, et üksikul eakal võib tekkida vaikselt süvenev tervisehäda ning kui ta ise arsti poole ei pöördu, seda liigseks vaevaks peab, siis pole kedagi teda ümber veenmas. Regulaarne suhtlus teise inimesega hoiab lisaks eaka vaimu virge ning vähendab niimoodi kaht riski: võõrandumist ja mäluprobleemide tekkimist.

Nii et tegelikult oleks meil vaja suhelda oma eakatega. Neil eakail, kel o