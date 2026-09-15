Läänemaal käib õppus Orkaan

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Õppusele Orkaan on kaasatud ka ussisõdalased ehk kaitsejõudude üldreservi arvatud mehi, kes sõjaolukorras peavad tegutsema koos kaitseliitlastega. Foto: Kaire Reiljan
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Läänemaal on õppuse Orkaan aktiivne faas on 18.–20. septembril. Foto: Kaire Reiljan

Sel nädalavahetusel on Läänemaal näha tavapärasest rohkem laigulises mundris inimesi, sest käimas on kaitseliidu Lääne ringkonna suurim õppus Orkaan.

Tänavu 20. korda toimuv õppuse eesmärk on Lääne maakaitseringkonna üksuste lahinguvalmiduse tõstmine, et olla paremini ette valmistatud sõjaaja ülesannete täitmiseks. Orkaanil värskendatakse reservväelaste taktikaoskusi ning selle aktiivsemas faasis harjutatakse kõigi üksuste koostööd.

„Orkaan annab meile võimaluse harjutada oma kodukandi kaitsmist just siin, kus meie üksused vajaduse korral tegutsema peavad. Õppuse aktiivses faasis saame kokku panna aasta jooksul harjutatud oskused ning hinnata üksuste koostööd ja valmisolekut,” ütles ka

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