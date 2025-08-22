Septembris tuleb suurõppus Orkaan

Kuula artiklit, 2 minutit ja 2 sekundit 0:00 / 2:2

Kaitseliidu Lääne maakaitseringkond korraldab septembri lõpus iga-aastase suurõppuse Orkaan XIX, kus osalevad kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna võitlejad, reservväelased, kaitseväelased ja liitlasüksused. Õppusele on kaasatud ka politsei- ja piirivalveamet, päästeamet ja kohalikud omavalitsused.

Õppuse ajal liigub kogu Lääne-Eesti territooriumil kaitseliidu, kaitseväe ja liitlaste tehnika, sealhulgas õhuvahendid, ning kasutatakse paukmoona ja muid imitatsioonivahendeid.

Õppus algab 18. septembril reservkergjalaväerühmade ehk ussisõdalaste väljaõppega. Õppuse aktiivsem periood on 26.-28. septembril, mil liituvad kaitseliidu Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa ja Hiiumaa vabatahtlike üksused, kes tegutsevad omal vastutusalal.

Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealiku ja Lääne maakaitseringkonna ülema kolonelleitnant Raigo Paimla sõnul on õppuse eesmärk Lääne maakaitseringkonna üksuste lahinguvalmiduse tõstmine, et olla paremini ette valmistatud sõjaaja ülesannete täitmiseks. Orkaanil värskendatakse ussisõdalaste taktikaoskusi ning õppuse aktiivsemas faasis harjutatakse kõigi üksuste koostööd. Kaitseliidu vabatahtlike üksused on 12 kuu jooksul läbinud värskendatud väljaõppetsükli ning Orkaan annab võimaluse hinnata üksuste valmisolekut sõjaaja ülesandeid täita.

„Õppusel on oluline roll ka mittesõjalistel tegevustel – koostööl tsiviilametkondadega ja Kaitseliidu malevkondade võrgustike aktiveerimisel,“ lisas kolonelleitnant Paimla. „Tihe koostöö ja toimivad võrgustikud toetavad lahinguüksuste edu ning suurendavad kohalike kogukondade vastupanuvõimet, muutes neid vähem haavatavaks,“ sõnas ta.

Täpsem info õppuse alade kohta avaldatakse kaitseliidu ja omavalitsuste kohalikes veebikanalites septembri alguses. Kaitseliit palub õppuse alal jälgida teavitust ja ajutist liikluskorraldust ning tänab kohalikke toetuse eest.