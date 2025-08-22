Kaks Haapsalu poodi said pommiähvarduse

Kuula artiklit, 0 minutit ja 46 sekundit 0:00 / 0:46

Reede õhtul enne kl 18 tehti pommiähvardus kahele Haapsalu kauplusele – Uuemõisa Konsumile ja mini-Rimile.

„Nii mini-Rimis kui Uuemõisa Konsumis on pommikahtlus. Tehti telefonikõne. Praegu ootame pommigruppi, kes majad üle kontrolliks,” ütles Haapsalu politseijaoskonna välijuht Aivo Türkson kell 18.45.

Nii müüjad kui ka ostjad evakueeriti, mõlemad kauplused olid politseilintidega ümber piiratud ja liiklus häiritud. Jaama tänav oli liikluseks suletud fooriga ristmikust Jaama ringini ning Uuemõisas oli suletud Ehitajate tee ringteest Haapsalu kutsehariduskeskuseni.

Praeguseks on pommigrupp mõlemad poed üle kontrollinud ja kummasti poest midagi kahtlast ei leitud.