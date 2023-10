Politsei: rämpskirjad võivad korduda

Politsei teatel ei tohi täna saadetud pommiähvardusega rämpsposti osas valvsust kaotada isegi kui kirjad peaksid korduma.

„Kahjuks pole välistatud, et e-kirja lained korduvad või asub keegi rämpskirju matkima. Kuigi uus kirjade laine võib olla eelmise koopia, siis ei tohi nende suhtes valvsust kaotada,” ütles PPA operatiivjuht Heigo Reinek. „Sellepärast palub politsei teada anda kõigist ähvardustest, mis suuliselt või kirja teel asutusteni jõuavad. Kui näete oma ruumides sinna tekkinud võõrkeha, kahtlast pakki või kahtlust äratavaid võõraid hoone lähistel või ruumides, siis tuleb viivitamatult helistada 112.”

PPA peadirektori Egert Belitševi sõnul on pommiähvardus rünne inimeste turvatunde vastu. „Tänane rämpsposti laine häiris sadade Eesti koolide, lasteaedade ning asutuste tööd ja võttis meelerahu ilmselt tuhandetelt inimestelt. Mõistan täielikult neid vanemaid, kes täna murega lapsed kooli-lasteaeda saatsid või vastupidi, kelle tööpäeva õppetöö katkestamine pea peale pööras,” ütles Belitšev. „E-kirjade laine on vastikult odav, aga jõhker viis hirmutada, takistada ja segadust külvata.”

Politseil ei ole praegu viiteid, et tegemist oleks muu kui rämpskirjadega. „Seetõttu oleme kirjasaajatele andnud juhised, et asutused võivad tegevust jätkata ja hooneid evakueerima ei pea,” ütles Reinek. Tema sõnul ei tähenda see, et need koolid ja muud asutused, kes täna tegevuse peatasid oleksid kuidagi eksinud või üle reageerinud. „Oluline on kriisiplaanide olemasolu ja sõltuvalt olukorrast valmisolek nendele vastavalt otsused langetada. Kutsun kõiki asutusi üles kokku leppima oma tegevuspõhimõtted ja teavitusliinid mistahes olukorras.,” ütles Reinek.

Politsei on juhtumi uurimiseks alustanud kriminaalmenetlust ja teeb koostööd Läti korrakaitsega, kus sarnased kirjad levisid.