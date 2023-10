Rakvere Teatri uuslavastus „Ettevaatust, õnn!” on briti telestsenaristi Steven Moffati („Sherlock”) kirjutatud must komöödia, mis järgib inglise huumori tavasid. Eluohtlikult naljaka näidendi on publiku ette seadnud Peeter Raudsepp.

Etendust Haapsalu kultuurikeskuses saab näha kolmapäeval, 8. novembril kell 19.

Pildi autor: Alana Proosa

Korralikule Londoni abielupaarile kutsub end ise külla puhkusel kohatud sõbralik, kuid pealetükkiv ameerika leskproua. Paraku tuleb alles soovimatu külalise päralejõudmisel neile pähe viimase tausta guugeldada. Selgub, et too ei pruugi sugugi olla lihtsalt tüütus, nagu seni arvatud, vaid midagi hoopis kardetavamat. Algab pöörane laveerimine ellujäämise nimel, iga hinna eest välist viisakust säilitades. Ent ometi võib saabunud kontvõõras tähendada mõlemat – nii õnnetust kui ka ootamatut õnne …

Pildi autor: Alana Proosa

Osades Anneli Rahkema, Tarvo Sõmer, Liisa Aibel, Märten Matsu, Laura Niils (külalisena), Peeter Rästas ja Elar Vahter.

Pildi autor: Alana Proosa