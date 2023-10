Merle Karusoo dokumentaalsetest materjalidest loodud lavastus “Agnes, kroonikud ja psühhokroonikud” etendub Haapsalus

3.novembril etendub Haapsalu kultuurikeskuses VAT teatri ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli koostöölavastus „Agnes, kroonikud ja psühhokroonikud“, mis räägib Pirgu arenduskeskuse loomisest 24. veebruaril 1987 ja Kernu invaliidide kodus sanitarina töötanud Agnes Riimaast, kes õpetas oma hoolealuseid laulma keelatud, kardetud ja unustatud laule.

Pildi autor: Siim Vahur

Autor ja lavastaja Merle Karusoo meenutab, et Agnes töötas sanitarina Kernu invaliidide kodus ja õpetas omal algatusel hoolealused laulma, sest see hoidis „laululapsed“ vaos. „Tabletid alati agressiivsust alla suruda ei suutnud. Arengupeetusega laste tavalugu: vanemad jätavad tänavale, vastavalt vanusele liiguvad ühest lastekodust teise, kuni jõuavad Kernu.“ Karusoo selgitab, et pealkirjas on esitatud selle loo kolm peategelast: Agnes, kes töötas Kernu invaliididekodus sanitarina; Pirgu arenduskeskuse mälusektori liikmed – Merle Karusoo, Katrin Saukas, Marko Matvere, vennad Jaak ja Mart Johanson –, kes Agnese lood säilitasid; ja Kernu hooldekodu elanikud, psühhokroonikud – krooniliste psühholoogiliste häiretega inimesed, keda Agnes oma laululasteks kasvatas. „Selles lavastuses on need kolm osapoolt võrdse tähtsusega. Tegemist on dokumentaalse lavastusega ja õige meeleolu ning miljöö tabamine on meile tähtis,“ lisab Karusoo.

Pirgu arenduskeskus loodi 24. veebruaril 1987. Sotsioloogide töörühm jagunes kaheks – „päris” sotsioloogid ja „emotsionaalsed uuringud”, nagu neid alguses nimetati. Alguses kanti nime Pirgu mälusektor, hiljem Pirgu laulu- ja näitemängu seltskond. Põhikoosseisu kuulusid Katrin Saukas, Marko Matvere, Jaak ja Mart Johanson.

Autor ja lavastaja Merle Karusoo. Osades Katrin Saukas ja EMTA lavakunstikooli XXXI lennu tudengid Markus Andreas Auling, Karl Birnbaum, Richard Ester, Lauren Grinberg, Laurits Muru, Hele Palumaa, Herman Pihlak, Kristina Preimann, Kristin Prits, Emili Rohumaa, Alice Siil, Johan Soon, Astra Irene Susi, Rasmus Vendel ja Edgar Vunš. Kunstnik Eugen Tamberg, muusikajuht Riina Roose (Tallinna linnateater), video- ja valguskunstnik Rommi Ruttas. EMTA lavakunstikooli XXXI lennu juhendajad Jaak Prints ja Külli Teetamm (Tallinna linnateater).

