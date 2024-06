Esmaspäeva õhtul kell 19.10 sai häirekeskus teate, et Rannarootsi keskuse Selverile on tehtud pommiähvardus.

Reageerisid politsei, pääste ja kiirabi. Poes olnud inimesed evakueeriti ja pommirühm tegi koera abiga selgeks, et ohtlikke esemeid keskuses ei ole. Politsei kommunikatsioonispetsialist Hedy Tammeleht ütles, et juhtunu uurimiseks on politsei alustanud kriminaalmenetlust.