Lääne Elu laupäeval, 23. augustil

Eesti Post tekitas Läänemaal kaose

Ajalehed-ajakirjad ei jõua juba paar nädalat läänlaste postkastidesse õigel ajal, sest kogenud postiljonid on töölt lahkunud ja uued ei oska veel posti kohale viia. Omniva kommunikatsioonijuht Madiken Oja tunnistas, et suvel on Läänemaal tõepoolest esinenud kandetõrkeid. Suvel on töölt lahkunud kaks staažikat postiljoni, kelle asemele on leitud üks, aga teist veel mitte.

Läänerannas on inimesed samad, aga liidud uued

Lääneranna 17 volikogu kohale pürib vähemalt kaks valimisliitu, kaks erakonna nimekirja ning üks üksikkandidaat. Valimisliitude nimed võivad olla uued, kuid paljud kandidaadid tulevad valijaile eelmistest valimistest tuttavad ette. Eelmistel valimistel kõige enam hääli saanud ja siiani vallaelu määranud valimisliit Lääneranna ei pruugi sama nimega jätkata, sest valimisliit endise nimega esineda, kui selles kandideerivad vähemalt pooled eelmiste valimiste kandidaadid.

Läänemaalt Kanadasse ja tagasi – Toomas Marley pere lugu

Kanadas sündinud eestlane Toomas Marley leidis Haapsalus raekojas nädala lõpuni avatud näituselt „Suure põgenemise lood” oma Läänemaalt pärit vanemate Eestist lahkumise kirjelduse.