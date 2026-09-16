Lääne Elu paberleht neljapäeval, 17. septembril

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Vormsi laevaliini streik jääb ära

Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu ja Kihnu Veeteede vahel pikalt kestnud töötüli lõppes eile hommikul kollektiivlepingu sõlmimisega ja vormsilased pääsevad seetõttu laevaliini reedest alates ähvardanud streigist.

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Omavalitsused tahavad Lääne-Eestile erikohtlemist

Lääne-Eesti omavalitsuste juhid saatsid ministritele ühispöördumise, et luua eraldi Lääne-Eesti piirkond, nagu see juba on Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis.

Matsalu festivalil linastub poolsada loodusfilmi

Järgmisel nädalal algava Matsalu loodusfilmide festivali avab poolteise tunni pikkune linateos kahest naabrist, keda võiks võrrelda „Tõe ja õiguse” Andrese ja Pearuga.