Lääne Elu paberleht neljapäeval, 3. septembril

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Valla vastuseisust hoolimata algavad maavarade otsingud

Uuringufirma hakkab Lääne-Nigula valla vastuseisule vaatamata uurima Palivere ja Piirsalu lähedal maavarasid. Algul keeldus Lääne-Nigula vald kolmele uuringuruumile – Kaopalu VII, Jaakna VI ja Piirsalu – lubade kooskõlastamisest, misjärel kaebas SKP Invest valla kohtusse. 3. juunil toimunud virtuaalse eelistungi järel välja saadetud kohtumäärus ütleb, et kohalikul omavalitsusel ei ole alust takistada geoloogilisi uuringuid.

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Gurmeeturust on saanud kohaliku toidu pidu

Seitsmendat korda toob gurmeeturg septembri esimesel laupäeval Haapsallu kokku rohkelt kohaliku toidu pakkujaid. „Turg on tänavu tihedamalt täis kui kunagi varem,” ütles gurmeeturgu korraldava Kodukant Läänemaa tegevjuht Liis Moor. Laupäeval on Haapsalu raudteejaama perroonil oma kaupa pakkumas poolsada toidutootjat. Gurmeeturu üks tõmbenumbreid on olnud kolmekäiguline degustatsioonimenüü, mille sel aastal on kokku pannud Haapsalust pärit kokk Riho Sommerman.

Ärevus, üksindus ja ülekoormus kimbutavad noori

Läänemaa vaimse tervise spetsialistide poole pöördub noori, kelle mured ulatuvad ärevusest ja meeleolulangusest unehäirete, üksindustunde, koolistressi ja keeruliste suheteni, kuid sageli ei ole ühe probleemi taga üks konkreetne põhjus.