Läänlased käisid Saksamaal Rendsburgi sügisfestivalil

Visit Haapsalu ja Haapsalu linna esindus käis augusti lõpus Haapsalu sõpruslinnas Rendsburgi Saksamaal, kus osales sealsel sügisfestivalil, et tutvustada Haapsalut ja Läänemaad reisisihtkohana ning tugevdada sõpruslinnade vahelist koostööd.

Festivalil tutvustati Haapsalu ja Läänemaa puhkevõimalusi, piirkonna loodus- ja kultuuripärandit ning kohalikke vaatamisväärsusi. Eriti suurt huvi äratasid Haapsalu sõrmusest läbi mahtuv sall ja pitsikeskus ning Iloni Imedemaal näha olev Ilon Wiklandi loomingu kaudu tuttav muinasjutumaailm.

Haapsalu esindus jagas festivalil ühist väljapanekuala Rendsburgi teiste sõpruslinnadega Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Poolast. See pakkus hea võimaluse vahetada kogemusi, tutvuda partnerlinnade turismivõimalustega ja arutada edasist koostööd.

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