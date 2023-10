Moeajakirjanik Urmas Väljaots: levinuimad riietumisapsakad üritusele minnes

Pariisis resideeruv moeajakirjanik Urmas Väljaots annab soovitusi, kuidas vältida apsakaid, mida inimesed erinevatele sündmustele riietudes teevad. Lisaks annab ta ülevaate sellest, kuidas ka stiilseid aksessuaare oma riietusega sobitada.

„Suurimad apsakad riietumisel on eelkõige seotud sündmusele sobimatu komplekti valikuga,” ütleb Väljaots. „Näiteks suvisele, ametlikule töölõunale saabutakse kui randa (mis tänapäeval ei tähenda seda, et mehed siiski näiteks lühikesi pükse kanda ei võiks). Puhkusel suurlinnas minnakse õhtul restorani plätudes. Kui rannakuurordis võib see paslik olla, siis Firenzes, Pariisis või Londonis siiski mitte. Tuleb alati meeles pidada kohalikku kultuuri ja konteksti.”

„Vahel on kohe näha, et inimesel on suhteliselt ükskõik ning koosviibimisele minnes on lihtsalt midagi enam-vähem sobivat selga pandud. See näitab omakorda omamoodi lugupidamatust ürituse korraldaja suhtes, eriti kui on tegu pidulikuma sündmusega, mille organiseerimisega on kutsuja palju vaeva näinud ning pingutanud,” kirjeldab moeekspert levinud apsakat.

Väljaotsa sõnul ei päde siin ka vabandused, mis on seotud sellega, et kandjal pole raha või puuduvad sobivad valikud, sest tänapäeval leiab näiteks põnevaid ja taskukohaseid esemeid näiteks ka kasutatud riiete kauplustes. „Kui oma riietuse jaoks piisavalt aega ei leita, on taaskord küsimus lugupidamises ja suhtumises – ju siis polnud kellegi juubel, pulm või muu üritus kutsutule piisavalt oluline,” leiab ta.

Tänapäevased aksessuaarid

Lisaks riietele on oluline roll erinevatel aksessuaaridel. „Aksessuaarivalik oleneb taaskord kontekstist ja taustsüsteemist. Kirju komplekti puhul ei pruugi need üldse silma paista ning vajalikud olla. Seevastu tagasihoidliku, näiteks tumeda komplekti puhul aitavad aksessuaarid seda igaks juhtumiks värskendada,” ütleb Väljaots. „Minu uskumus on, et kahtluse korral tasub valida ikka must komplekt ning sellele autoriehete, salli, kella, rihma, peakatte või jalatsitega vajalikku vürtsi anda,” toob ta välja turvalise ja stiilse valiku.

Moeeksperdi sõnul sobivad kellad ja ka nutikellad igale üritusele. „Iseenesest mõistetavalt mõjuks liiga sportlik pulsikell või lapsik plastmasskell piduliku riietuse juures natuke kentsakalt, kuid üldjuhul saab otsustavaks kella rihm. Odav plastikrihm mõjub odavalt, šikk metall- või nahkrihm muudab kella stiilseks. Lisaks on tänapäeval nutikellade valikus juba mitmeid mudeleid, mis mõjuvad stiilse aksessuaarina,” toob Väljaots näite.

„Tasub ka mainida, et kott kui selline ei ole vajalik aksessuaar vaid eelkõige tarbeese. Vaadake näiteks Anna Wintouri, Ameerika Vogue’i kuulsat juhti, kes mitte kunagi ei jää kaamerasilma ette mõne kotiga. Kui tähelepanelikumalt vaatama hakata, siis sama kehtib ka enamiku moekuulsuste osas, kui nad just tänaval igapäeva elu ei ela – mis puhul kott ongi vajalik tarbeese. Seega soovitan kriitiliselt üle vaadata, et mis esemed on vaja kindlasti üritusele kaasa võtta ja vajadusel nende jaoks pisike ridikül valida, eriti pidulike ürituste puhul,” selgitab Väljaots.

Turvalised valikud

Tihti tunnevad inimesed ebakindlust ja ei oska sobivat riietust valida. „Isegi kui see kõlab ebaoriginaalselt, siis kõige turvalisem on ikka kanda musta ja tumesinist, eriti meestel. Tume ülikond, mustade, hooldatud kingadega ning heledama särgiga on alati kindel valik. Kui on soov lisada midagi šikki, siis kena kell on alati kvaliteetseks aksessuaariks,” räägib moeekspert turvalistest valikutest meestele.

„Naistel on kindla peale valikuks ühetooniline kleit või pükskostüüm, keskmise kontsaga või madalate kingadega. Eriti hästi mõjub kui seda vürtsitada näiteks mõne võimsa autoriehte või salliga. Kell on ka naiste puhul kindel valik ja võimalusel soovitan koti koju jätta,” võtab moeekspert kokku.