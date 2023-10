Loomasõbralik koristamine: kuidas saab robottolmuimeja hakkama loomakarvade ja allergeenidega?

Foto: K-rauta.ee

Kõik koera – ja kassiomanikud teavad, et loomakarvadel on komme jõuda kõikjale, isegi kui koristad mitu korda päevas. Nii mõnedki kodumasinate tootjad on sellega arvestanud ja toonud turule tolmuimejad, mis on varustatud spetsiaalse tehnoloogia ja ülesehitusega, et loomakarvade koristamine oleks kergem.

Vaatame lähemalt, kuidas robottolmuimeja selle ülesandega hakkama saab.

Milline robottolmuimeja sobib loomapidajale?

Lemmikloomadega kodus valitakse tavaliselt kodumasinad, mis sobivad loomadega, ehk et need poleks kuidagi ohtlikud ega häiriks neid. Tolmuimeja võiks veel lisaks hakkama saada poriste käpajälgede, karvade ja mänguasjadega. Siin on mõned nõuanded, milline peaks olema selleks tööks sobiv robottolmuimeja.

Imemisvõime

Mida võimsam ja parema imemisvõimsusega on robottolmuimeja, seda suurema tõenäosusega saab see kätte kogu mustuse ja karvad. Eriti on see vajalik vaipadel.

Harjased

Igal mudelil on erinevad harjased. Mõned on loodud just loomakarvu silmas pidades. Nii suudavad õiged harjased karvad kinni püüda ning tolmukogumise anumasse suunata, ilma et need kuidagi takerduksid ja koristamist segaksid. Näiteks kummist harjased on sellised, kuhu karvad eriti ümber ei keerdu.

Märgpesu

Koer pääses tuppa, enne kui jõudsid ta käppasid puhastada? See on igakevadine ja – sügisene probleem paljudes majades. Selle asemel, et kogu ala mopiga kohe üle käia, lase märgpuhastusega robottolmuimejal ukseesine korda teha. Mugav ja kiire!

Filter

Enamustel robottolmuimejatel on HEPA filter, mis aitab kodu tolmuvabamaks muuta, mis on eriti oluline allergikutele. Samas on mudeleid, millel on veelgi tugevamad ja efektiivsemad filtrid. Seega, kui vajad võimalikult allergeenidevaba elamist, siis vali tõeliselt hea filtriga tolmuimeja!

Ohutus

Kodumasinad peavad olema ohutud, eriti kui majas on lapsed või lemmikloomad. Robottolmuimeja puhul võiks silmas pidada teatud turvafunktsioone – näiteks harjased, mis ei ulatu masina kerest väljapoole, efektiivne takistuste tuvastaja, ülestõstmisel või ümberminemisel töö peatumine ja palju muud.

Töövõime

Muidugi on robottolmuimeja valimisel oluline jälgida ka palju muud olulist:

Milliseid pindasid on vaja puhastada (parkett, puit, vaip)?

Aku tööaeg ja kas sellest piisab kogu ruumi puhastamiseks?

Kas maas on harilikult palju takistusi, mida robot peab suutma tuvastada?

Kui nutikas valitud robottolmuimeja on?

Millised on lisafunktsioonid ja mis tehnoloogiaid on kasutatud?

Robottolmuimejad, mis sobivad lemmikloomadega koju

Nüüd, kui on teada, mida ühe robottolmuimeja puhul silmas pidada, võiks vaadata mõningaid koduloomasõbralikke mudeleid ning seda, mis teeb just neist hea valiku.

Roborock S8

See robottolmuimeja sisaldab kõike, mida on vaja ideaalselt puhtaks põrandaks. Kummist harjased ei lase karvadel takerduda. See saab hakkama igal pinnal, sealhulgas ka vaipadel, kus see tõstab oma jõudlust. S8 on tõeliselt võimsa imemisvõimsusega, lausa 6000 Pa. Ka tööd teeb see kaua, keskmiselt 180 minutit jutti.

Muidugi on Roborock S8’l ka efektiivne märgpuhastus. Tark tehnoloogia suudab tuvastada maha jäänud mänguasjad ja muud takistused isegi pimedas ning koostab puhastamiseks omale ise kaardi. S8 puhul saad ka ise valida, mis ajal masin end laadima hakkab – nii saad ajastada selle siis, kui elekter on odavam. Laadimine kestab 240 minutit.

Roborock S8+

See mudel on imeline täiendus S8 tavalisele mudelile. Muidugi suudab see kõike, mida tavaline S8 ja enamgi veel. Räägime kohe lähemalt!

Koristamise teeb tõeliselt lihtsaks puhastusjaam, mis S8+ mudeliga kaasa tuleb. Pärast puhastamist läheb robottolmuimeja tagasi laadimisjaama, kus on ühtlasi ka 2.5 liitrine tolmukott ning tühjendab enda kogutud prahi sinna. Olenevalt puhastavast alast ja mustuse astmest, täitub see umbes 7 nädala jooksul. Seni ei pea puhastamise pärast muretsema.

Samsung VR50T95735W/WA

Puhastusjaam on värske tehnoloogia, mis on nii mõnelgi uuemal mudelil. Ka see Samsungi robottolmuimeja tühjendab kogutud prahi tolmukasti, mida tuleb vaid paari kuu takka tühjendada. Viiekihiline filtrisüsteem aitab kinni püüda allergeenid ja tolmuosakesed.

Robotil on tark navigeerimissüsteem, mis tuvastab edukalt ohtlikke ja õrni takistusi, alustades koerakausist ja lõpetades juhtmetega. Probleemiks pole ka väikesed, vaid sentimeetrised esemed. Tänu nutikatele sensoritele kaardistab see maja ja koostab koristamisplaani. Luua saab ka keelualasid.

Samsungi robottolmuimeja kohandab imemisvõimsust vastavalt puhastavale pinnale ning suurendab võimsust just vaipadel. Maksimaalne võimsus on 30W. Pehmest tekstiilist antistaatilised harjakesed tulevad toime igasugu karvakestega.

Tahad tööl olles oma lemmikul silma peal hoida? Esikaamera kuvab videopilti ning läbi rakenduse saab jälgida, mis kodus parasjagu toimub. Muidugi on kõik turvaline ja videot näed vaid sina.

Alternatiiv – varstolmuimeja

Kui soovid mugavat ja kvaliteetset koristamise kogemust, kuid robottolmuimeja ei sobi sinu majapidamisse, siis alternatiiv tavalisele tolmuimejale on varstolmuimeja. See võtab vähe ruumi ning olemas on ka kergeid juhtmeta mudeleid. Ka osad varstolmuimeja mudelid on piisavalt võimsad, et loomakarvadega hakkama saada. Lisaks on märgpesu funktsiooniga varstolmuimeja imehea abiline poriste käpajälgede puhul.

Kokkuvõtteks

Robottolmuimeja on hea valik lemmikloomadega koju. See puhastab edukalt karvu ning on ka loomale endale ohutu. Muretsema ei pea maas olevate asjade pärast, masin saab nende vältimisega hakkama.

