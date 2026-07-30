Herjava avarii põhjustaja võeti kaheks kuuks vahi alla

Kohus andis loa võtta kaheks kuuks vahi alla 2024. aasta detsembris Herjaval noore inimese surmaga lõppenud avarii põhjustanud Andrei Škenini, kelle politsei tabas taas purjuspäi roolist.

Haapsalu politseijaoskonna menetlusgrupi juhi asendaja Raido Laupa sõnul sai politsei 18. juuli õhtul teate, et Taebla toidupoe juures on joobekahtlusega autojuht. „Reageerinud politseipatrull leidis eest 38aastase mehe, kes oli välisel vaatlusel alkoholi tarvitanud,” ütles Laupa. Tema sõnul oli mehe masinas lahtine alkohol.

Alkoholi tarvitamise tunnustega autojuht toimetati edasisteks toiminguteks jaoskonda. „Jaoskonnas kontrolliti tema joovet, mis kinnitas nii alkoholi tarvitamist kui viitas ka narkootikumide manustamisele,” ütles Laupa. Politseinikud pidasid mehe kinni.

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