Kannatanud nõuavad avarii põhjustajale maksimumkaristust

Poolteist aastat tagasi Herjavas hukkunuga lõppenud avarii põhjustanud Andrei Škeninile küsib prokurör kaheksa, kannatanute esindaja aga maksimaalset, 12 aastast vangistust ning kaitsja keskmisest kergemat karistust.

Škenin viibib praegu uue kuriteo tõttu vahi all ja prokurör Indrek Kalda sõnul on tal sellega kadunud ka osalise tingimisi karistuse võimalus. Kalda tõi välja, et juba kaks kuud pärast traagilist õnnetust tabati Škenin joobeseisundis autoroolist. Toona lahendati juhtum väärteona ja mehelt võeti juhtimisõigus kolmeks kuuks. Praegu on Škenin vahi all mootorsõiduki joobeseisundis juhtimise eest.

Škenini kaitsja Urmas Simon tõi aga välja, et karistust ei saa suurendada teo eest, mille eest pole süüdi mõistetud. Kaitsja sõnul istus süüdistatav lihtsalt autos ja tarbis alkoholi, mitte ei juhtinud purjuspäi sõidukit.

Artikkel jätkub peale reklaami

Paragrahv, milles Škeninit süüdistatakse, näeb ette 3–12 aastase vangistuse. Kalda hinnangul tuleks mõista üle keskmise karistus, kaheksa aastat, millele jä