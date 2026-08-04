Jaanus Riimets: vajame kohakaaslust

Natuke vanemad inimesed mäletavad ja teavad, mis oli omal ajal kohakaaslus. Inimesel oli oma kindel töökoht, aga soovi korral võis lisaks võtta teisegi töökoha ja seda nimetati kohakaasluseks. On neid, kes igatsevad minevikuaegu taga, aga ega siis elu nii roosiline polnud. Mitte kõigil polnud seda probleemi, et raha pole kuhugi panna – paljudel oli ka toona nagu nüüdki rahaga kitsas. Siis leiti lahendus: tehti rohkem tööd.

Ühiskonnale on alati kasulik, kui inimesed rohkem ja efektiivsemat tööd teevad ja nii on see praegugi. Oleme terve ühiskonnana libisemas võlaorjusse ja ainuke lahendus on suurendada tulu, sest kulu vähendamine toob ühiskonnas kaasa liiga suuri pingeid – kuigi sedagi on vaja teha.

Tulu suurendamine ehk siis rohkem ja efektiivsemalt töötamine aga pingeid ei too, kui just töömeeste ja -naiste väsimus välja arvata. Kuid tööväsimus on hea väsimus. Palgapäeval kontole laekuv suurem summa võimaldab ka kvaliteetsemat lõõgastumist ja puhkamist, näiteks meie toredates sp