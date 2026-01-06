Jaanus Riimets: kas lootuse ja rahu aasta?

Jaanus Riimets. Foto: erakogu

Aastavahetusel ikka ennustatakse või arutletakse, mida uus aasta toob. Mida on aga loota praeguses maailma ja meie riigi olukorras aastalt 2026?

On üsna ilmne, et nii suurt määramatust ja ebakindlust pole aastakümneid olnud. Seda kogu maailmas, aga ka pisikesel Maarjamaal. Kas hinnatõus peatub, küsib pereema. Kas riigi eraldised maantee-ehituseks suurenevad, küsib selle ala ettevõtja. Kõik muudkui küsivad, aga vastuseid polegi nii lihtne leida.

Nimelt see määramatus. Kuid on ka suurte arvude seadus. Teatud mastaabis muutub kõik taas vähemalt teatud määral juhitavaks. Muidugi on küsimus, kelle juhitavaks. Horoskoobid siin ei aita. Arvutamine ent küll. Kes otsustab lähiajal ressur