Jaanus Riimets: kuidas töö, nõnda palk

Minu põlvkonna inimesed mäletavad veel huumorinäitlejate paari Ita Everit ja Eino Baskinit legendaarses „Reklaamiklubis“ meid keset stagnaaegset trööstitut olemist natukenegi rõõmustamas. Üks nali on meelde jäänud ka seoses sõnamänguga sõna „palk“ ümber. Et palki võib igaüks tõsta, aga katsu sa palka tõsta.

Kuigi isiklikult ei meenuta ma seda aega positiivselt, siis palk oli mul seevastu suhteliselt kõrge just seetõttu, et oli tükitöö – kuidas rügasid nõnda oli ka palk siinsamas Haapsalus vanas pimedate ettevõttes ,mida