VIN-raportide pakett — kontrolli sõidukeid soodsamalt

Kasutatud auto ost on rõõm ja elevus, ent ühtaegu ka risk, mida võib võrrelda ruletiga. Auto ost on üks suuremaid kulutusi elus, seega ei tohi otsus kunagi põhineda üksnes madalal hinnal või kuulutuse atraktiivsetel fotodel.

Enamik ostjaid analüüsib täna korraga mitu kuulutust, avades brauseris aina uusi kaarte. Küsimus on: kuidas kiiresti välja sõeluda need sõidukid, mis võivad tuua varjatud kulusid ja pettumusi?

Üha sagedamini on standardiks auto taustakontroll sõiduki identifitseerimisnumbri (VIN) alusel, mis näitab sõiduki tegelikku ajalugu, sh registreeritud kahjud, odomeetri näidud ja arhiivifotod. autoDNA ja Minds & Roses uuringu järgi leiab koguni 88% ostjatest, et sellised andmed peaksid olema auto müügi juures kohustuslikult kättesaadavad.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kuna müüjad alustavad seda harva ise, on ostjatele lahenduseks VIN-raportite paketid, mis võimaldavad mitme auto ajalugu kontrollida kiiremini ja soodsamalt.

Miks VIN-raportite pakett on kasulik?

Kujutle, et leidsid ideaalse auto: läikiv lakipind, äsja puhastatud istmed, kuid see asub sinu elukohast mitusada kilomeetrit eemal. Enne teele asumist saad kiiresti kontrollida, kas üldse tasub kohapeale ülevaatusele minna. autoDNA pakett võimaldab korraga analüüsida mitme sõiduki ajalugu ja välistada need, millel on juba alguses murettekitav ajalugu. See on reaalne aja ja raha kokkuhoid.

Lisaks on autoDNA raportid paketis odavamad kui üksikult ostes. Valides 2 või 3 raporti paketi, maksad iga raporti eest vähem ning saad kontrollida rohkemate autode ajalugu. See on eriti tähtis, kui võrdled samaaegselt 2–3 kuulutust ja soovid teha lõpliku otsuse.

VIN-raportite pakett, allikas: autoDNA.ee/paketid

Mida kontrollib VIN-raport?

VIN-raport on allikas sõiduki ajaloo kohta – esimesest registreerimisest kuni värskeimate kanneteni. Selle valdkonna üks liidreid on autoDNA – ettevõte, mis on kogunud ainulaadseid andmeid alates 2010. aastast ning omab teavet enam kui 500 miljoni sõiduki kohta Euroopa turgudel, USA-s ja Kanadas. See on oluline, sest Euroopa autode keskmine vanus on 12–13 aastat ning seega on suurel osal sõidukitest ajalugu kirjas.

VIN-raportist saab muu hulgas teada:

registreeritud kahjudest ja vigastustest,

odomeetri näitudest,

sõiduki arhiivifotodest,

teabest varguste ja maksupandiõiguse kohta,

sõiduki kasutusotstarbest, nt takso või autopargi sõiduk,

registreerimise riikidest ja kuupäevadest.

Oluline: raport ei langeta otsuseid. See ei ole tehniline ekspertiis, vaid kättesaadavate andmete usaldusväärne koond. Võti on raporti oskuslik tõlgendamine: jälgi läbisõitude loogikat, väldi äkilisi langusi või kahtlasi lünki ning kontrolli kannete vastavust hooldusdokumentidele ja kuulutuse sisule.

Statistika räägib selget keelt – üle 400 000 juhtumi kahjustustega sõidukite kohta

autoDNA andmetel oli üle 72% Euroopa sõidukitest registreeritud kahjudega. Kuigi kasutatud autode turg muutub üha professionaalsemaks, leidub endiselt katseid sõiduki ajalugu varjata, nn „kas auto on avariiline olnud”.

Lisaks näitab 2025. aasta raport „Kasutatud autode turg: Faktid vs müüdid”, et koguni 40% omanike pidi pärast ostu kõrvaldama avalikustamata avariikahjustused. See on murettekitav eelkõige tänapäevaste autotöötluste kasvava keerukuse tõttu – näiliselt väikeste paranduste kulud võivad ulatuda koguni 2 500–5 000 €.

Õnneks saab selliseid olukordi vältida, tutvudes VIN-raportis sõiduki ajalooga. Huvitav on, et üle 65% potentsiaalsetest ostjatest on valmis ostma pärast remonti olnud auto, tingimusel et remont on teostatud professionaalselt ja korrektselt dokumenteeritud.

Allolev autoDNA raporti näide näitab, kui detailselt võib kahju olla dokumenteeritud. Lisaks kuupäevale ja märkusele tuvastatud kahjustuse kohta võib kanne sisaldada ka remondi maksumust, tulemust, varuosarühmi, kahjustuse tsooni ja riiki. Nii tuvastad kiiremini riskantse ajalooga autod ja langetad turvalisema ostuotsuse.

Sõidukil on kahju registreeritud, allikas: autoDNA VIN-raport

Kuidas iseseisvalt kontrollida sõiduki ajalugu VIN-koodi järgi?

Auto kontrollimine VIN-koodi järgi on lihtne ja võtab vaid mõned minutid. Sõiduki ajaloo nägemiseks tuleb:

Valida pakett – saadaval on 1-, 2- või 3-rapordiga paketid vastavalt sellele, mitme auto ajalugu soovid analüüsida. Sooritada makse – pärast makset on kõik raportid kättesaadavad kliendipaneelis. Sisestada VIN-kood – iga raporti saad alla laadida PDF-vormingus või vaadata veebis.

Raportite kehtivusaeg on 90 päeva, mis võimaldab neid kasutada ostuprotsessi ükskõik millises etapis.

See on 1,5 korda rohkem kui kasutatud auto ostu keskmine – umbes 65 päeva. Nii saad täielikult planeerida mitme sõiduki ajaloo analüüsi, neid võrrelda ja teha otsuse ilma kiirustamata.

Kas VIN-raport paljastab keritud läbisõidu ja varjatud kahjud?

VIN-i põhine sõiduki ajalugu võib sisaldada registreeritud odomeetri näiteid ning teavet sõiduki kahjude ja vigastuste kohta.

Analüüsi tuum on läbisõidu võrdlemine varasemate kirjete ja võimalike anomaaliate tuvastamine, nagu langused, ebaloomulikud hüpped või ajavahed näitude vahel.

Raport võib esitada ka kahjude ajaloo, sh kuupäevad, remondisummad, kahjustusalad ning riigid, kus auto on olnud registreeritud. Need andmed saab kõrvutada hooldusdokumentide, ülevaatuste ja sõiduki arhiivifotodega, et saada täielik pilt selle ajaloost.

Mida teha, kui kuulutuse kirjeldus erineb raporti andmetest?

Tasuta VIN-koodi kontroll seisneb konkreetse sõiduki ajaloo otsimises kättesaadavatest andmebaasidest. Selles etapis kuvatakse leitud kannete arv ja kategooriad, millist teavet täisraportis tõenäoliselt leidub.

Tasuta kontroll ei kuva veel üksikasjalikke andmeid, kuid võimaldab esialgselt hinnata, millised valdkonnad (nt kahjud ja vigastused, läbisõit, arhiivifotod või registreerimised) on täisraporti allalaadimisel kättesaadavad.

VIN-raport võimaldab võrrelda kuulutuse teavet registreeritud sõiduajalooga. Erinevuste korral saab müüjalt paluda hooldusraamatut ja lisafotosid, et kontrollida läbisõitu, registreerimisriiki, kahjude ajalugu ja sõiduki kasutusotstarvet, nt taksona või autopargis.

Kontrolli ajalugu ja vähenda riski

Interneti kaudu saad sõiduki ajalugu kontrollida ilma ostukohale sõitmata. autoDNA teenus võimaldab mitme sõiduki ajalugu analüüsida kaugelt, et sõeluda esmalt välja „hea ajalooga” autod, enne kui otsustad ülevaatuse ja võimaliku ostu kasuks.

autoDNA andmetel oli nende juhtide seas, kes tundsid sõiduki täielikku ajalugu, sh kahjusid ja vigastusi, ostuga kuus kuud pärast tehingut rahul 95%.

Nende juhtide puhul, kes ei olnud varem sõiduki ajalugu uurinud, oli see näitaja 79% – 16 protsendipunkti vähem. Need andmed näitavad, et täielik juurdepääs ajaloole võimaldab paremini hinnata sõiduki tehnilist seisukorda ja vähendab ootamatute probleemide riski.