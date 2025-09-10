Ilon Wiklandi rahvusvaheline veebileht sai eestikeelse sisu

Kuula artiklit, 2 minutit ja 20 sekundit 0:00 / 2:20

Eesti päritolu kunstniku Ilon Wiklandi 95. sünniaasta puhul sai tema ametlik rahvusvaheline veebileht ilonwikland.com eestikeelse sisu. Eesti keel on nüüd kodulehe keelevalikus inglise, rootsi ja saksa keele kõrval.

„Mõlemal pool Läänemerd on Ilon Wiklandi raamatupiltidega üles kasvanud mitu põlvkonda,” ütleb Maarja Kõuts, Iloni Imedemaa juhataja. „Seega on väga oluline, et teda ja tema loomingut käsitlev info oleks kättesaadav ka eesti keeles – kunstniku enda emakeeles.”

Veebilehe ilonwikland.com omanik on Rootsis asuv ettevõte Design Ilon Wikland, mille eesmärk on tutvustada ja levitada Iloni kunstilist pärandit Põhjamaades, Baltikumis ning rahvusvaheliselt. Ettevõtet juhivad Iloni tütred Anna, Birgitta, Hélène ja Fredrika Wikland koos tegevjuhi Anna Lawrence’iga.

„Veebilehe eestikeelse versiooni käivitamine on oluline samm Ilon Wiklandi päritolu ja tema püsivate sidemete esiletõstmisel Eestiga,” rõhutab Anna Lawrence. „Uuenenud veebilehega saavad Iloni lugu ja teosed veelgi kättesaadavamaks Eestis – riigis, kus tema teekond alguse sai.“

Veebilehelt ilonwikland.com saab lugeda Ilon Wiklandi elust, loomingust ja näitustest. Leht on mõeldud nii lastele, vanematele, pedagoogidele kui ka kõigile, kes on huvitatud põhjamaise lastekirjanduse ja illustratsioonikunsti ajaloost.

Kodulehe eestistamine sündis sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid ning Design Ilon Wiklandi koostöös. Eestikeelse tõlke tegi Kaja Sakk. Tehniliselt teostas töö Systrarna Nordin AB. Projekti rahastas Haridus- ja Teadusministeerium väliseesti kultuuripärandi toetuse raames.

Ilon Wikland sündis 1930. aastal Tartus. 1938. aastal tuli ta elama Haapsalusse vanavanemate juurde, kust ta 1944. aastal koos põgenikega Rootsi saadeti. Ilon on loonud illustratsioone paljudele Astrid Lindgreni teostele ning kirjutanud ka omaloomingut. Eestis tutvustab Iloni elu ja loomingut Haapsalus asuv Iloni Imedemaa. Tema südamlik ja detailirohke stiil on kujundanud mitme põlvkonna lapsepõlvemälestusi üle kogu maailma.