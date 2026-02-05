Galerii: Wiklandi konkursi teise koha võitis Haapsalu tüdruk

Ilon Wiklandi noore kunstniku konkursi teise koha sai Haapsalu kunstikooli õpilane 14aastane Mirjam Tammeleht, kelle juhendaja on Indrek Jets.

Žürii esimees Katrin Ehrlich märkis, et Tammelehe illustratsioonid on kompositsiooniliselt väga tugevad ja eristuvad teistest meisterliku materjalikäsitluse ning nüüdisaegse kujundikeelega. Ehrlic kiitis ka oskuslikku värvipliiatsikasutust. „Kõike on parasjagu. Midagi pole vähe ega liiga palju,” ütles Ehrlich.

Üks illustratsioon on kolmemõõtmeline ja just selle kallal nokitseda meeldis noorele kunstnikule tema enda sõnul kõige rohkem. Tammelehe illustratsioonid on töömahukad, ühte pilti tegi ta paar nädalat.

Ilon Wiklandi noore kunstniku konkursi esikoha sai Viimsi kunstikooli õpilane 15aastane Anna Sofia Käs