Tanel Viks valiti Kehtna ajutiseks vallavanemaks

Kehtna vallavolikogu valis oma viimasel istungil vallavanemaks Vormsi volikogu esimehe ja Kehtna senise vallavanema Tanel Viksi, kirjutab Raplamaa Sõnumid.

Ajalehe sõnul oli tegemist ootamatu käiguga, sest enne volikogu istungit arvati, et vallavanema kandidaadiks seatakse Eire Endrekson.

Kehtna volikogu kolaitsiooni ettepanek oli, et Viks on vallavanem kuni järgmiste volikogu otsusteni – märtsis tahab volikogu koalitsioon esitada uue vallavanema kandidaadi. Viks on lubanud tagasi astuda hetkel, mil see osutub vajalikuks. Volikogu esimees põhjendas selist käiku valimistega kaasnevate kohustustega ja sellega, et Endrekson on veel ametis oma senises töökohas.

