Kultuurkapitali elutööpreemia pälvis Elin Toona

Elin Toona. Foto: Andra Kirna

Kultuurkapitali 2025. aasta kirjanduse elutööpreemia pälvis Haapsaluga seotud kirjanik ja luuletaja Ernst Enno lapselaps Elin Toona.

Toona sai elutööpreemia eksiilis ja kodumaal loodud teoste eest, mis näitavad, et ulgu- ja kodueesti kirjandus kuuluvad ühte.

Toona on sündinud 1937. aastal Tallinnas, aga veetis lapsepõlve vanaema juures Haapsalus. 1944. aastal põgenes ta koos vanaema ja emaga Saksa- ning sealt edasi Inglismaale. 1970. aastast elas ta Floridas. 2021. aastal kolis Toona koos pojaga tagasi Eestisse ja elab Taeblas.

Toona sulest on ilmunud romaane, luuletusi ja lühiproosat. Ta on kirjutanud ka oma vanavanematest Ernst ja Ella Ennost.

Tunamullu etendus Elin Toona elukäigu ja loomingu ainetel Haapsalu külje all Uuemõisas lavastus „Üks helevalge tuvi” (lavastajad Mari-Liis Lill ja Priit Põldma).

Kultuurkapitali elutöö- jt preemiad anti üle 4. veebruaril Rak